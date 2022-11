Tiit Trofimov 80ndate lastetrennidest: sain treenerilt naermise eest litaka, tollased meetodid olid karmimad kui tänapäeval

Hiljuti esilinastus film „Lõvide vennaskond“, mis on lugu legendaarsest „Lõvide“ jalgpallivõistkonnast. Seal mängis ka enesearengu teejuht Tiit Trofimov, kes kirjutab oma raamatus „Lõpp on algus“ enda lapsepõlvest spordipoisina. Ta nendib, et tollal olid treenerid ja treeningmeetodid karmimad kui tänapäeval ja polnud harv juhus, kus treenerilt võis saada tutaka lihtsalt lapseliku naermise eest.