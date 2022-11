Iga vanema õudusunenägu. Kiievi koolilapse isa: last kooli saates teaksin, et sean ta elu ohtu

Mitmed Ukraina koolid ja lasteaiad on täielikult hävitatud. Nende asutuste personali jaoks ei ole enam ka laste distantsilt õpetamine võimalik. Alates esimesest septembrist on avatud ainult need haridusasutused, mis on rünnakud üle elanud ja milles on pommivarjendid. Suures osas neist on kasutusel järgnev graafik: nädal distantsõpet läbi veebi, nädal koolis. Aga kui nädal koolis peaks algama raketi-, või droonirünnakuga, on lapsed järgmise esmaspäevani kodus.