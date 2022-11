Tuuli blogi | Tunnen, et vajan pidevalt tõbiste laste kõrvale lapsehoidjat. Aga kuidas võõrast usaldada?

Kõige pikem aeg lasteaias järjest käimisel on vist viis päeva, mille järel oleme taas nädal või kaks kodused. Abiks ei ole ka vitamiinide söömine, korralik toitumine, õues viibimine jms. Olen aru saanud, et ma võin kasvõi kukerpalle teha, aga sellise asjaga tuleb lihtsalt leppida. See kõik on pannud mind veel enam mõtlema ühe hea ja toreda inimese leidmisele. On see aga nii lihtne, et tahan lapsehoidjat ja kohe leian?