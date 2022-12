Gisela Needrit (avapildil), kes on noorena lumelauasõitu harrastanud, leidis vanuse kasvades, et mäesuusatamine on parim viis talvepuhkust veeta. Et ka abikaasa Siim sõitis nii lumelaua kui ka suuskadega, oli mõnus koos mäele minna ning nüüd on nad oma eeskujuga nakatanud lapsedki.