Ämmaemanda soovitused: kõik millega pead arvestama rasedana puhkusereisi planeerides

Raseduse ajal reisimine on tänapäeval väga sage nähtus. Kui naise rasedus on kulgenud komplikatsioonideta ja tal ei ole kaasuvaid terviseriske, siis on reisimine, sh lennukiga reisimine, raseduse ajal ohutu. Parim aeg rasedana reisimiseks on raseduse teisel trimestril, mil enesetunne on tavaliselt kõige parem.



Millal on rasedana lendamine vastunäidustatud?



Raseduse ajal lendamine on vastunäidustatud, kui naisel esineb