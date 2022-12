Crohni tõbi jääb me beebit saatma kogu eluks

Mu rasedus kulges probleemideta. Laps sündis esilekutsumisega, kuna viimases ultrahelis selgus, et lootevett on veidi vähe. Meiron nägi ilmavalgust 18. septembril 2021 täpselt 40. rasedusnädala täitudes. Koju saime järgmisel päeval ja lastearst, kes poisi üle vaatas, ütles, et nii ilusat roosat last pole ta ammu näinud.

Teisel elukuul, kui laps sai perearsti juures esimese suukaudse rotavaktsiini, muutus ta väljaheide aga päevapealt roheliseks, halvasti lõhnavaks ja limaseks. Nii jäi see kuni järgmise rotavaktsiinini kuu hiljem. Rääkisin arstile enne uut doosi, et lapsel on kõht korrast ära, aga ta ütles, et rotavaktsiini tegemist edasi lükata ei saa. Teise doosi sai beebi 29. detsembril ja jaanuari algul ilmusid väljaheitesse verekiud. Kohe pärast nende leidmist suhtlesin arstiga, kes kinnitas, et rotavaktsiinist võivadki tekkida verekiud, aga need peaksid peagi kaduma. Kahjuks Meironil ei kadunud.