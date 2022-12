Veri beebi väljaheites paljastas ravimatu haiguse | Teadmatuses ema: keegi ei tea, milliseks see kujuneda võib..

Mu rasedus kulges probleemideta. Laps sündis esilekutsumisega, kuna viimases ultrahelis selgus, et lootevett on veidi vähe. Meiron nägi ilmavalgust täpselt 40. rasedusnädala täitudes. Koju saime järgmisel päeval ja lastearst, kes poisi üle vaatas, ütles, et nii ilusat roosat last pole ta ammu näinud.