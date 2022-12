Nii palju parimaid sõpru!

Selgus aga, et mu lapsed on ootamatult toredad inimesed, ja kõik, kellega nad rääkisid, ristiti kohe elu parimaks sõbraks. Nii oligi neil ühel hetkel terve suur hulk elu parimaid sõpru, kelle vahel nad valida ei suuda, kellega sai aega veeta ja koos mängida. See on sõpruse puhul see plusspool. Kuid asjal on ka varjukülg – sünnipäevad. NII PALJU SÜNNIPÄEVI!