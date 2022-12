Eva Kolditsa kolumn | Miks peavad emad pidevalt süüd tundma?

On õhtu, mängime lastega elutoa suurel diivanil. Ants on pliidipuudest torni ehitanud, Ellen tassib riiulist raamatuid. Mõnus on olla, magamaminekuni on aega, kõik on rahulikult toimekad. Siis heliseb köögis isa telefon ja lapsed tormavad üksteise võidu helina poole: „Emme, emme, emme!“