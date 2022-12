Süütunne, mis leiab su kõikjalt üles

Mõnda aega olin täiesti jahmunud – kas tõesti on lastel tekkinud selline tunne, et kui isa on kodus, siis tähendab, et ema ei ole. Isegi kui ta on? Või on siis kohalolu lihtsalt nii teistsugune? Või on lastel – nendel hetkes olemise-elamise meistritel – tekkinud ootamatu kõrvalekalle?