PODCAST | Rahunemispaus ja meelerahuharjutused - kuidas mudilase emotsioonidega toime tulla?

„Kõik algab sellest, et vanem räägib lapsega oma tunnetest – olen rõõmus, et tegin hea söögi, või olen uhke, et koosolek läks hästi. Või siis et täna oli mul hirm, kui pidin ettekande tegema. Nii saab laps aimu, et on olemas erinevaid tundeid,“ räägib psühholoog, pereterapeut ja koolitaja Kärt Kase.