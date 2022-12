Kolme lapse kõrvalt väikeettevõtjaks. „Kõige tähtsam on prioriteetide seadmine.“

Mirjam tunnistab, et kogu noorusaja saatis teda tunne, et võiks teha oma ettevõtte. „Mul oli märkmik, kuhu kirjutasin äriideid, ent tegudeni millegipärast ei jõudnud.“ Murdepunktiks sai kohtumine Brunoga kümme aastat tagasi. Bruno on Mirjami elukaaslane ja pesamuna Jakobi isa, kes uskus naisesse veel rohkem kui ta ise. „Ma armastan väga oma kolme last, ent ühel hetkel sain aru