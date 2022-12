Johanna-Maria Lehtme: „Lähen õhtuti tütre kaissu ja naeratan! Sest tema on kaitstud.“

„Ma olen lennanud Ukrainast tagasi, et pidada seda kõnet – ja saal on tühi.“ Kõne, millega Johanna-Maria sai eestlastele tuntuks. Nüüdseks on ta üheksa kuud Slava Ukraini juhina sõitnud Ukrainasse ja tagasi ning samal ajal olnud emaks kolmeaastasele tütrele. Ta on valitud meie aasta eurooplaseks, aasta kodanikuks ja aasta naiseks.