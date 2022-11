Kas õdede-vendadeta kasvamine võib kasulik olla? Üksiklaste 7 suurepärast isikuomadust täiskasvanuna

Üksiklaste kohta öeldakse tihti, et nad on ärahellitatud, isekad ja enesekesksed – justnagu õdede-vendade olemasolu muudaks lapse automaatselt hästikäituvaks. Uuringud näitavad, et see ei ole nii! Toome välja 7 suurepärast isikuomadust, mis üksiklapsi täiskasvanuelus suurepäraselt toetavad.