Rannavõrkpallur Kusti Nõlvak: ma ei tahtnud olla keskpärane. Õpetan ka tütrele, et tema potentsiaal on piiritu

Abikaasa Kaisaga kohtus Kusti Facebookis, kuhu Kaisa Kustile kirja kirjutas. „Mul olid alaseljaprobleemid ja olin käinud ka operatsioonil. Meil Kaisaga on ühine sõbranna, kellelt samuti alaseljaprobleemidega kimpus olnud Kaisa kuulis, et Kusti ehk oskaks midagi soovitada. Kaisa kirjutas. Olin sel ajal Itaalias laagris ja saatsin talle nii ebatraditsioonilise vastuse, mida ta ei oodanud. Kaisa arvas ilmselt, et olen ülbe