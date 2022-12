Emahäkk: kahe euroga sisustatud poolteist tundi

Meil on peres traditsioon, et igal neljapäeva­õhtul läheme lastega kodust välja ja teeme midagi lõbusat. Kord ühe lapsega, kord kahega, vahel kõigi kolmega. Neljapäeva lähenedes uurime asjaosalistelt, mida me seekord ette võiksime võtta. Ja kuigi nende soovid kerivad teinekord lausa ebareaalsetesse kõrgustesse, siis üllataval kombel vastavad nad vahel hoopis, et läheme