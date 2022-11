Lapsevanemad jagavad: lasteta sõprade heatahtlikud, kuid muigamapanevad nõuanded nagu: „Võta beebi kaasa!“

Need, kel veel lapsi pole, aga ka näiteks need, kel lapsed juba piisavalt suured, et lapsevanemaks olemise väljakutsed on juba ununenud, pakuvad tihtipeale välja lahendusi ja nõuandeid, mis tulevad kahtlemata otse südamest, sooviga aidata ja toetada, kuid ei haaku väikeste laste vanemate reaalsusega just kõige täiuslikumalt.