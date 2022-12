Tegin hiljuti ühe emotsioonide pinnalt kerkinud sissekande sotsiaalmeediasse intsidendist, mis kogu Eesti meedia kihama oli löönud (Mihkelsoni juhtum – toim). Teema oli ja on jätkuvalt tõsine. 80% pedofiiliajuhtumite korral on süüdlane ohvri pereliige. See on õudne number ja sellele ei tohi läbi sõrmede vaadata. Samas ei saanud ma ka koolikiusu meenutavale tegevusele läbi sõrmede vaadata.