Peatoimetaja veerg | Lapsed panevad meid tegema asju, mida me iial poleks arvanud, et teeme

Mind on kõik need 15 aastat, mil olen ema olnud, imestama pannud, kuidas lapsed tõukavad meid tegema asju, mida me iial poleks arvanud, et teeme. Asju, mida meile muidu ei meeldikski teha.

Sel aastal aga ootab meid miski, mida ma eales poleks arvanud, et ma vabatahtlikult teeksin. Kohe detsembri algul tegi päkapikk lastele suure üllatuse ja pistis tervele perele sussi sisse rongipiletitega kutse Lapimaale, jõuluvanale külla. Vahest sai see päkapikk innustust meie novembrinumbri Lapimaa reisikirjast... oh seda rõõmu laste silmis! Ja olgugi et olen tõeline soojalemb, on mindki haaranud kummaline elevus ja ootus... on ju jõuluaeg. Milline see päris-päris jõuluvana ja jõulumaa siis ikkagi on? Kindlasti maagiline.