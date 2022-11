PODCAST | Kuidas läheb täna ukraina peredel Eestis?

„Kui räägime kohanemisest, siis see on terviklik protsess. Tööl käimine ja keelekursusel eesti keele õppimine - nendest tegevustest üksi ei piisa. Küsimus on meie riigile, et kui palju me kaasame inimesi, kui palju saame lapsi kutsuda trennidesse, et nad suhtleksd omavanustega. Kas meie uudistes olev info jõuab ka nendeni,“ mõtiskelb Üprus-Tali.