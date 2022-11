Pesudisainer Kriss Soonik-Käärmann: algus oli keeruline, kuid lõpuks imetasin oma poega pea neli aastat

Kõik, mida mu sõbrad ja tuttavad olid mulle emaks olemise kohta rääkinud, osutus tõeks. Aga reaalsus on see, et enne, kui omal nahal seda ei koge, on see lihtsalt jutt, mida on siiski lõpuni raske mõista. Kui lapse saad, hakkad sellest uuest elust aru saama ja ka sellest, kuidas elu muutub. Näiteks koged päriselt, kuidas mõtled oma lapsest ikkagi ka siis, kui oled temast eemal.