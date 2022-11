Parim kodu hinnatud Veskimöldre elukeskkonnas sihvakate mändide all

Paarismajade sisemuses on kasutusel ajatud materjalid, mis väärtustavad mugavust ja praktilisust. Nutikatele arhitektuursetele lahendustele lisavad kergust ja õhulisust kõrged laed ning suured aknad. Siseviimistlus on inspireeritud helgetest toonidest ja elegantsetest materjalidest. Naturaalsed ja Skandinaavia stiilis värvivalikud annavad võimaluse luua omanäolise, modernse ja samas hubase interjööriga meelepärase kodu.

Korteri südameks on valgusküllane 47,5 m 2 elutuba-köök, mis võimaldab looduslikul valgusel otse tuppa paista. Teisele korrusele viib puidust trepp, kus lisaks kolmele toale on master bedroom, mis on mugavalt ühendatud vannitoaga.

Kesalille Kodude paarismajad on varustatud kaasaegsete tehnosüsteemidega, sh maaküte, õhukonditsioneer ja teleteenused, mis on tagatud läbi valguskaabli. Rohelisemale tulevikule mõeldes on igale omanikule loodud võimalus paigaldada päikesepaneelid. Elektriauto omanikele on korteri varjualuses elektriga laadimise võimalus. Energiakindluse tagamiseks avariiolukordades on võimaldatud elektrigeneraatori ühendamise valmidus korteri peakilpi.