Ulatuslik nimekiri käitumisjoontest, mis võivad viidata sellele, et laps kuritarvitab uimasteid

Kui lapsevanemal on mure oma lapse pärast, tuleks kõigepealt panna kirja, mis on muutunud. Keskenduda tuleb just muutustele, kui laps pole näiteks kunagi koolis teab mis häid hindeid saanud, ei ole kehvad hinded tingimata märk sellest, et midagi kahtlast on toimumas. See, et lapsest saab teismeline, ei tähenda, et muutuvad ka tema iseloomu põhijooned. Noored võivad olla tujukamad ja vaielda lõpmatuseni kodukorra reeglite ja kõige muu üle, kuid normaalse arengu puhul ei saa neist justkui täiesti võõrast inimest.