Kas, millal ja kuidas lastele päkapikkude ja jõuluvana kohta tõde avaldada? Lapsevanemad jagavad kogemusi

Kuni poeg ei küsi, on päkapikumaagia õhus. Kui see päev tuleb, mil ta küsib, kas päkapikud on olemas, vastan, et nüüd on ta piisavalt vana, et kuuluda salaklubisse. Räägin talle, kuidas kõik saavad päkapikud olla ja tema sealhulgas. Päkapikud on olemas, kui maagiat uskuda. Seejärel teeme koos temaga kellelegi päkapikku. Paneme näiteks salaja issile ja vanaemale midagi sussi sisse.