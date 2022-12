KUULA | Millised vitamiinid pimedal ja külmal ajal kõige paremini turgutavad?

Kuidas üldse aru saada, et organismis võib olla talvine vitamiinipuudus? Kust leida infot, missugused vitamiinid mulle ja minu perele praegusel hetkel vajalikud on? Kas lastele võiks anda D-vitamiini aasta ringi? Kui pika aja pärast on vitamiinide turgutav mõju juba märgatav? Kuula saadet ja saa teada, kuidas tarvitada vitamiine nii, et neist ka kasu on.