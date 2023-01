Klaaser, simpima, slamper - kas sina ikka saad oma teismelise jutust aru? Suur teismeliste sõnavara leksikon!

Meie noorte slängisõnad on enamasti kas ingliskeelsed sõnad, mida kasutatakse eestikeelses tekstis (näiteks epic), laensõnad inglise keelest eestindatud kuues (näiteks händlima), lühendid eestikeelsetest sõnadest (näiteks lis) või mõisted, mis on saanud eesti keeles uue tähenduse tänu ingliskeelsele popkultuurile (näiteks kringel). Loomulikult on suurimaks noorte keele mõjutajaks arvutimängud ja sotsiaalmeedia, suurt osa sõnastikus olevaid sõnu kasutavadki noored virtuaalvestlustes.