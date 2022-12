Tule Magnus Kirdile üleaedseks: kaks viimast kinnistut vaatega järvele lähevad jõuluks enampakkumisele

Magnuse uue kodu naabruses asuvate kruntide numbrid on plaanil märgitud 5 ja 3 ning lisaks on võimalik veel soetada noore pere programmi alusel viimane kinnistu numbriga 33, mille puhul pakub vald soodustingimusi noortele lastega peredele. Krunte saab broneerida ja enampakkumisel osaleda Tule Tõrva portaalis.

Magnus Kirt ehitas lapsena onni samale kohale, kus praegu rajab omale uut kodu

„Lemmikud sportimise paigad on mul Tõrvas,“ on Magnus veendunud kodukandi parimates aktiivselt vaba aja veetmise võimalustes. Oma esimese võistluse tegigi praegune tippsportlane just Tõrvas koolistaadionil: „Tänaseks on staadion viimseni renoveeritud ja kaasaegne.“