Talvekuurort Tõrva: suusa- ja mootorsaanirajad, mäesuusakeskused kiviga visata

Tõrva on tõeline kuurortlinn nii suvel kui ka talvel. Tõrva parkmetsas on 11,1 km mõnusaid kõnni-, jooksu- ja suusaradu. Suusatajatele on rajad kolmes pikkuses – 1,0 km, 1,4 km ja 6,6 km –, millest 2,5 km on valgustatud ning trenni saab jätkata ka siis, kui õues hämardub.

Tõrvast vaid 25-minutilise autosõidu kaugusel asub Kuutsemäe puhkekeskus, mis on kahtlemata Eesti atraktiivseim mäespordikeskus.

Veekeskused-spaad

Eesti vast kõige uuemas spaas – Tõrva Veemõnulas – tervitavad kolme rajaga 25-meetrine bassein, neli erinevat sauna, suur laste- ja mõnubassein, kaks mullivanni, lõõgastusala ja päikeseterrass. Kes soovib, teeb trenni, ja kel koormus käes, saab sauna ning lõõgastub.

Tänavu suvest on veekeskuse juures avatud ka uus hotell ja nii saab kuurortlinna võlusid nautida soovi korral mitmeid päevi järjest.

Tõrva vallas asuvas Wagenkülli lossispaas Taagepera lossikompleksis saab supelda ajaloolise hoone võlvkaarte all. Wagenkülli spaa- ja saunakeskuse atmosfäär on mõnusalt hubane, kuid samas elegantne ning luksuslik. Rahustavad helid ja meeldiv valgus mõjuvad lõõgastavalt kõikidele sinu meeltele! Loomulikult on väärt proovimist erinevate temperatuuride ja niiskustasemetega saunad ning õdusad veesilmad. Leidub ka mitmeid privaatseid lõõgastus- ja puhkealasid, mis aitavad väsimust ning stressi peletada.

Eesti pikimate radadega mootorsaanikeskus

Kas teadsid, et Tõrvast vaid paari kilomeetri kaugusel Roobe külas asub Eesti üks kõige pikemate ja ägedamate radadega mootorsaanikeskuseid? Kui soovid kogeda midagi ekstreemset, kuid tunda end turvaliselt, siis tee proovi mootorsaanisõiduga.