Lauri Pedaja: isaks saades kaob spontaansus ja vaba tahe, kõik tuleb perega läbi rääkida

Mis on su lemmikasi isaks oleku juures?

Isaks olemine! Mu tütar on veel väike, seega iga päevaga lisandub uusi rõõme. Näiteks kui ma koju tulen, jookseb ta mulle vastu ja musitab mind läbi klaasi. Vahel laulab ta mulle enda väljamõeldud sõnadega laulu. Mulle meeldib, et Aria tekitab minus tunde, et olen talle tähtis. See on väga eriline tunne, kui tajud, kui väga laps su lähedust ja tähelepanu vajab.