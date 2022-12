Viis põhjust, miks oma talvepuhkus sel aastal Tõrvas veeta

Nii Eestis kui ka üle piiri on Tõrva saanud sõna otseses mõttes kuulsaks oma iga-aastaste liivaskulptuuride poolest. Kui eelmistel suvedel valmisid kunstnike käe all meie armastatud artistid Iff, Genka, Koit Toome või siis odasangar Magnus Kirt, siis tänavu levisid meedias fotod Tõrva keskväljakule rajatud viiemeetrisest liivaskulptuurist, millel on kujutatud Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid osana kuulsast New Yorgi vabadussambast. Toetuseks Ukrainale on liivaskulptuur saanud katuse ja kaitsekihi, et seista tugev üle talve! Zelenskõi liivaskulptuurile lisaks loodi terve Vabaduse Park suuremõõtmelise fotonäituse ja pilkupüüdvate liivataiestega.