75 sütitavat küsimust, mille abil teismelisega sügavaid ja tähenduslikke vestluseid arendada

Selleks, et vestlus loomulikult areneks, on vaja sobivaid tingimusi – mõnusat õhkkonda, ruumi ja aega. Suurepärane viis sellise ruumi loomiseks on alustada vestlust nagu muuseas siis, kui olete parajasti midagi koos tegemas – kartuleid koorimas, koeraga jalutamas, pikematel auto- või bussisõitudel, poodlemas või näiteks puhkusel päevitamas. Kui teeme midagi koos, on sundimatu õhkkond juba olemas ja nii ei teki tunnet nagu hakkaksime teismelist spetsiaalselt oma küsimustega pommitama.