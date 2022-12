Millega peaksid veganid oma toidumenüü puhul arvestama?

B12 vitamiini puudulikkus -vanus, kroonilised haigused, ravimid

On teada, et üle 60 a inimeste seas on B12 vitamiini puudus suhteliselt sage ning andmed Ameerika Ühendriikidest ütlevad, et selles vanusegrupis on 20% inimestest B12 vitamiini puudus. Ka minul on selline kogemus oma nõustajatöös, kus just eakatel on madalad kobalamiini analüüsitulemused. Samuti on kobalamiini madal tase seotud paljude krooniliste haigustega nagu Crohni tõbi, atroofiline gastriit, alkoholism ning esineb ka bariaatriliste-ning soolelõikuste tagajärjel. B12 vitamiini imendumise häired võivad esineda ka mõnede retseptiravimite kasutamise tagajärjel. Siia alla kuuluvad nii diabeediravimid kui ka väga laialdaselt kasutuses olevad maohappe teket pärssivad ravimid. Minu vastuvõttudel käinud inimestest on maohappe teket pärssivaid ravimeid kasutanud umbes kolmveerand. Järjest tavapärasemaks on muutunud see, et peale oma D vitamiini analüüsi tulemuste on inimesed teadlikud ka B12 vitamiini sisaldusest vereanalüüsis ning langenud taset on olnud nii omnivooridest teismelistel kui ka vanuritel.