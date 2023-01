Vürtsi ja värvi! 7 retsepti, et tuua indiapärased maitsed oma kodukööki

Miks mulle India stiilis toidud hirmsasti meeldivad? Just selle retseptialguse pärast – klaasista sibul, küüslauk, ingver ja siis tsipake tšillit. See on ju puhas tervis. Kui õpid sibulat õigesti, rahulikult küpsetama, ei taba sibulapõlguridki ära, millega tegu. Tee neis toitudes üldse kõike aeglaselt ja rahulikult, siis õnnestuvad need kenasti. Ja lõpus veel loksuta maitsed paika, just nagu endale meeldib. Ehtsad talvetoidud!