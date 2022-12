Viipekeelne pere ühe kuuljaga

Sirle Papi ja Arles Paksi peres kasvab kolm last: rahuliku loomuga Adrien-Samuel (9), energiapomm Sara-Amelia (7) ja seltskonnahing Adeele Susanna (4). Tegu on täiesti tavalise Eesti perega, kui jätta kõrvale fakt, et kõikide pereliikmete emakeeleks on viipekeel.