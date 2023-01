Viipekeelne pereema: kui noorim laps sündis kuuljana, olin mures, kas ja kuidas ta kõne areneda saab

Kui kuuljate perre sünnib kurt laps, on ehmatus suur. Tänapäeval on aga meditsiin nii arenenud, et kurdina sündinud beebidele paigaldatakse paarikuuselt sisekõrva implantaat. Kui kurtide perre sünnib kurt laps, on see vanematele pigem kergendus ja sisekõrva implantaati talle sageli paigaldada ei lasta. Harilikult piirdub kurtide sõpruskond teiste viipekeelsete inimestega ning seega puutuvad ka nende lapsed kuuljatega vähe kokku. Kui aga selgus, et pesamuna Adeele Susanna on kuulja, raputas see nii Sirle kui Arlese maailma korralikult.