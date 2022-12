Suurperede nutikad säästunipid: kuidas väikese eelarvega hästi ära majandada?

Eelarve, eelarve, eelarve!

Ligi üheksakümnelt perekonnalt laekunud vastusest selgus, et säästmise kõige olulisem nipp on pidev planeerimine ja eelarvete koostamine. „Toidukulude optimeerimiseks koostavad suurpered sageli nädala toidumenüü. Sellesse kaasatakse ka lapsed ja püütakse eelarve piires arvestada kõikide toidueelistustega. Esmalt vaadatakse üle kodus leiduvad toiduained ning seejärel pannakse kirja toidukordade ideed, millest omakorda kujuneb poenimekiri puudu olevatest asjadest. Nädala toiduvaru ostetakse üldjuhul korraga ära ja väikeseid lapsi emotsiooniostude vältimiseks poodi kaasa ei võeta,“ ütles Õunap.

Varumine au sisse

Säästmise teine tähtis nipp on varumine. Küsitlusest selgus, et maapiirkondade suurperedes kasvatakse ise toitu, samuti käiakse metsas marjul või seenel, lisaks tegeletakse aktiivselt toidu hoidistamisega. „Toidulauda ja muid kulusid optimeeritakse ka sooduspakkumiste ajal varudes. Ka hulgiladude külastamine ei ole lasterikastele peredele võõras. Hea hinnaga tooteid ostab suurpere ette ja sügavkülmutab need. Usinalt kogutakse ka kaupluste boonuspunkte ja võetakse neid välja jõulude ajal või jaanipäeval,“ selgitas Õunap.

Tarbime nutikalt!

Säästmise kolmas suurem nipp on energia ja muude ressursside nutikas tarbimine. Küsitlusest selgus, et pere söömise aegu püütakse ühitada, et vältida pidevat toidu soojendamist eri aegadel. Suuremat elektrikulu omavad seadmed töötavad vastavalt elektrihinnale. Riideid üldjuhul taaskasutatakse ja antakse neid edasi õdedele-vendadele ning külastatakse taaskasutuskeskuseid. Uusi riideid ostetakse vaid kampaaniate ajal. Väljasõitudele võetakse kaasa oma toit ja täidetakse kodus veepudelid ning külastatakse pigem tasuta sündmuseid.

Enamasti peavad suurperede liikmed iga väljamineku puhul endalt küsima, kas neil on seda vaja või on tegu sooviga.