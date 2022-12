UUS! Kristiina blogi | „Sina ja rase? Poleks kunagi arvanud!“

Ma ei ole emaks sündinud - minus puudub see geen, mis sunniks kõiki ettejuhtuvaid lapsi tutiplutitama või kõiki beebisid sülle haarama. Päris pikalt tundus mulle, et imikud on klaasõrnad ja lähevad kätte võttes kohe katki, paariaastased on moosiste näppudega pudrusuud, kes alati täiskasvanute jutule vahele segavad ning et koolieelikud tihtipeale targutavad ülbelt kõigiga enda ümber (ja nende vanemad peavad seda millegipärast lahedaks, mitte ebaviisakaks). Siis ei ole vast ime, et üks mu sugulastest reageeris mu rasedusuudise peale suurte silmadega: „Sina ja rase? Poleks kunagi arvanud! Sa pole ju üldse lasteinimene.“ Iseenesest õige. Ma ei ole kõigi laste inimene, aga õnneks oma lastest olen ma sama vaimustuses nagu suur enamik emadest.