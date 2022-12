PODCAST | Erivajadusega lapse ema: ta oli suremas ja mind lubati haiglasse... mina teadsin, et ta ei lähe

„Selles süsteemis on puudu kommunikatsioon. See on hämmastav, kui raske on arste kätte saada. Vahel ma ajan neuroloogi taga nädalaid. Kasvõi infot saada on keeruline, et nad räägiks rohkem diagnoosist,“ toob Krete tähelepanu sellele, mis riiklikus süsteemis on puudu. „Vanemate toetus on täiesti puudulik. Omal initstaitiivil leiad neid peresid, kellel on ka eriline laps. See on parim teraapia - leida sarnase saatusega inimesi.“