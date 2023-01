Sisustusentusiastist ema: eluruumides on must-valge praktiline, aga lastetoad vajavad ka värvi

Kaks aastat tagasi sattusid nad koduotsinguil taas Järvekülla. Helerin, Heikki, Gennert (6) ja Grettel (3) jõudsid viimaks oma unistuste koju – Sõnajala teele aastaid tagasi vaadatud ridaelamuboksi. Küsimusele „Aga miks just siia?“ vastab Helerin pikalt mõtlemata: „Siin on nii mugav. Tallinna kesklinna on autoga sõites 10 minutit. Lasteaed on üle tee. Kõik on olemas.“