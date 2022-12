Miks me tablette nii väga kardame?

Eesti on depressiooninäitajate poolest maailmas esirinnas. Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli 2020.–2022. aastal tehtud uuringust selgus, et igal viiendal eestlasel on risk ärevushäire ja enam kui veerandil depressiooni tekkeks. Sellest ei jää puutumata ka lapsed. Igal aastal kaotame suitsiidile umbes kümme alaealist. Pahatihti eelneb suitsiidile depressioon. Õnneks on depressioon ja ärevushäire tihti ravitavad. Ravi koosneb teraapiast ja ravimitest. Nii depressiooni kui ka ärevust ravitakse enamasti antidepressantidega.