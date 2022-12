Osa lapsevanemaid ootab lapsele ATH ravimeid pikisilmi, teistel on selle ees suur hirm. Miks?

Eestis kasutatakse ATH ravis peamiselt kaht toimeainet: metüülfenidaati ja atomoksetiini. Paraku on lisaks vaimse tervise spetsialistide põuale teinegi takistus laste tervenemise teel – nii mõneski vanemas tekitab arstikabinetis tablettidest kuulmine õudu. Ent on see õud õigustatud ja mis toime nendel ravimitel päriselt on ja mis saab siis, kui vanem jätab lapsele välja kirjutatud ravimid talle andmata?