Mu beebi passib öösiti üleval

Oma esimesel neljal elukuul oli Tuule Rute ideaalne beebi. „Ta on pere teine laps ja tema elu algus oli totaalselt erinev esiklapse omast,“ meenutab Jaanika Griin. „Kõik oli nii lihtne: ta jäi õhtul 6–7 paiku rinnal magama, öösel paar korda sõi, magas kohe edasi ja seda kuni hommikuni oma hällis mu voodi kõrval. Ei mingeid probleeme, ka mitte gaasivalusid. Ma ei suutnudki uskuda, et selline beebi on päriselt olemas.“