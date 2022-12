Üheksa tundi elektrita: üks laps oli hirmul, üks kukkus hämaras suu veriseks. Ilma elektrita on raske, ka mõned tunnid!

Saaremaal elava Marju peres kasvavad kolm last: Mirjam (12), Kristjan (8) ja Tom (1). Eile oli pere üheksa tundi ilma elektrita. Ühest küljest Marju rõõmustab: katkestust prognoositi tervelt viieks päevaks ja neil läks seda arvesse võttes ju hästi. Teisest küljest aga tunnistab, et ainuüksi see periood oli keerulisem kui ta oleks osanud arvata.