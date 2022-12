Kiusamine võib olla koorem kogu eluks

Klipi režissööri Henrik Kalmeti sõnul oli eesmärk näidata läbi lihtsa kujundi, milline mõju võib olla kooliaegsel kiusamisel. „Oleme vaimset koormat kujutanud läbi füüsilise kandami, kus kunagine kiusaja istub siiamaani ohvril kukil, surudes teda alla ja raskendades igapäevast toimetamist. Füüsilist raskust mõistavad ja märkavad inimesed paremini ning see on kõigile ka arusaadavam, kui vaimsete probleemide hoomamine. Küll aga vajavad vaimsed haavad sama suurt tähelepanu kui füüsilised haavad.“

Videoklipi teine oluline eesmärk teadlikkuse kasvatamise kõrval on annetuste kogumine SA Kiusamisvaba Kooli tegevuse toetuseks, et KiVa kiusuennetusprogramm jõuaks veelgi enamate Eesti koolideni. Sihtasutuse tegevjuht Ingi Mihkelsoo usub, et heade Eesti inimestega õnnestub muuta koolinoorte lapsepõlv helgemaks ja turvalisemaks. „KiVa mitte ainult ei panusta ennetusse, vaid annab ka koolidele süsteemi ja tööriistad kiusujuhtumite oskuslikuks peatamiseks. Hetkel tegutseme pea veerandis Eesti koolides, kuid laienemiseks ja jätkusuutlikkuseks vajame annetajate abi. Püsiannetused on seejuures erilise väärtusega, kuna need aitavad meil oma tööd pikaajaliselt ja strateegiliselt planeerida,“ rääkis ta.