VIDEO | Vähidiagnoosiga kahe poja ema: laste jaoks ei ole ema asendatav

„Kui ma sain ikkagi sellise vastuse, et tõenäoliselt mind oma lapse lõpetamisel ei oleks kevadel, siis sain aru, et see ongi see tee, mida minna.“ Paraku selgus, et tegemist on kahe ravimi kombinatsiooniga, millest ühte haigekassa ei kompenseeri. Õnneks tuli Kairile appi Kingitud Elu vähiravifond. Praeguseks on näha, et Kairi puhul on ravi andnud häid tulemusi.