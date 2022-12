Jõulud lapsega haiglas veetnud ema: nutsin ja soovisin lapsega koju, hooliv haiglapersonal muutis olukorra lihtsamaks

Anette (4) veetis eelmised jõulud ja aastavahetuse emaga Tallinna Lastehaiglas. Anette ema Silvia meenutab, et tegu oli raske perioodiga. Esiteks oli ema peakohal murepilv lapse tervise pärast. Teadmatust jagus palju kuniks selgus, et laps põeb rasket kopsupõletikku ning hiljem tuli ka välja, et põletiku tõttu oli kopsu vesi sattunud. „Jõuluaeg muutis kõik veel nukramaks ja depressiivsemaks, sest jõulud on mu ühed lemmikpühad,“ tunnistab Silvia.