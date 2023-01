6 lapse ema: kui kõik korraga haigeks jäävad, mõtlen küll, et lapsi on jube palju saanud

Ainus tütar Johanna unistas väga väikesest õest, kuid sai vennad. Anett möönab, et viie poisiga pole elu kunagi rahulik ja maja pole iial vaikne. „Nad on kõik hästi kanged ja iseteadlikud, iga päev on väga põnev,“ muigab naine. Mõtlen, kuidas küll sellises mürglis säilitada mingi plaan, et kogu pere vajalikud toimetused tehtud saaks ja iga pereliige oleks õigel ajal õiges kohas.