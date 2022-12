Ema: mu laps ei ole ju halb, miks ma ta kallal pidevalt näägutan?

„Kui asi puudutab lastekasvatust, siis kardan ma, et olen langenud norimissõltuvusse. Ma pole see vanem, kes kõiges vigu otsiks, ma ei kritiseeri ega häbista oma last. Kuidas ma saakski? Ta on ju nii armastusväärne, aga.. ma kipun tema kallal liiga palju näägutama. Ja kui see enam ei tööta, sest ühel hetkel ta justkui ei kuulegi mind enam, siis tekib tunne, et mul lendab kaas pealt ära ja ma tunnen end hiljem seetõttu meeletult süüdi,“ alustab viieaastase poja ema.