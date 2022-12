KUULA | Millised ohud nutimaailmas lapsi varitsevad?

Vestluse käigus jagab oma kogemusi 8. klassi õpilane, 14-aastane Ete. „Noored kindlasti tajuvad nutimaailmas varitsevaid ohte, aga alati ei suuda kõike märgata,“ räägib Ete, kes sai oma esimese nutitelefoni teises klassis, umbes 8-aastaselt. Kui esialgu kulus telefonis veedetud aeg põhiliselt mängimisele, siis nüüdseks kasutab Ete nutiseadet põhiliselt sõpradega suhtlemiseks, sotsiaalmeedias surfamiseks ja mingil määral ka õppeprotsesside kergendamiseks. Milliste ebameeldivustega on Ete isiklikult kokku puutunud?

Omapoolseid kommentaare annab ka Telia jurist Laura Laid, kes nõustub, et noored on tänaseks ohtude osas üsna teadlikud. Tema sõnul varitsevad erinevad petuskeemid pigem vanemaid inimesi, kes nutimaailmaga nii tuttavad pole. Mida noored aga kõige enam internetis kardavad ja kas see poiste-tüdrukute lõikes ka erineb?