PODCAST | Keskmine suitsetamisega alustaja on 12aastane! 70% neist alustab e-sigarettidest

Kergemaid haigusseisundeid, mis tekivad suitsetamise tagajärjel, on seostatud ka e-sigarettidega. Pikaajalisi e-sigarettide tarvitamise tagajärgi ei ole veel välja uuritud, sest tegemist on üsna uute toodetega. Just sellepärast saavad Veerpalu sõnul nende tootjad infoga manipuleerida. Paraku ei pane e-sigaretid pea kedagi suitsetamisest loobuma – vastupidi, mitmed noored täiskasvanud on vahetanud tavasigaretid e-sigarettide vastu. Samuti on nende turule tulek muutnud suitsetamise laste ja noorte seas populaarsemaks.